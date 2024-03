Restaurant éphémère Le Mans Le Mans, vendredi 5 avril 2024.

Restaurant éphémère Préparez vous à vivre une expérience immersive : Participez à la présentation du concept d’un restaurant éphémère organisé par France Travail et l’UMIH. Vendredi 5 avril, 10h30 Le Mans

Préparez vous à vivre une expérience immersive : Participez à la présentation du concept d’un restaurant éphémère organisé par France Travail et l’UMIH.

Le premier restaurant éphémère de Sarthe est destiné aux demandeurs d’emploi qui souhaitent se tester en situation réelle sur les métiers de cuisiniers ou de serveurs.

A cette occasion, vous serez pris en charge par un chef cuisinier et un responsable de salle tout au long de cette demi-journée.

Le restaurant éphémère vous offre l opportunité de présenter votre savoir faire et savoir être en direct auprès de recruteurs lors d’un service à blanc.

Aucune expérience dans le domaine n’est nécessaire.

Soyez acteur dans un secteur porteur d’emplois !

Auto positionnez vous ou contactez votre conseiller des à présent.

Préparation de l’événement du 8 avril

Mise en situation : 09h30-13H30

Repas pris en charge par le Campus Sainte Catherine pour les participants

Cuisine et service

Rencontre en fin de repas avec des recruteurs potentiels: 13H30

Clôture de l évènement : 15H00

Le Mans 72000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

