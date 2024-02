Résis-Trance Cité du Livre Aix-en-Provence, vendredi 28 juin 2024.

Résis-Trance Cité du Livre Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Pleins feux sur Zeid Hamdan. Au départ il y a la résidence ConverSons qui est un laboratoire d’expérimentation qui réunit des musiciens traditionnels, électroniques et contemporains du Maroc, de la Mauritanie, de la France et du Liban.

Elle aboutit à une performance musicale, à la fois électronique, influencée par des rythmes de techno et par les musiques industrielles.



Les arrangements instrumentaux jouent dans une gamme pentatonique blues. La voix à la fois douce et chargée d’émotion de la chanteuse accompagne les rythmes électroniques avec une déclamation de mots et de poèmes axée autour des thèmes de la résistance et la lutte constante pour la dignité humaine universelle.



Les instruments stars, tous à cordes le Ngoni mauritanien, le Ribab et Loutar amazighs et guitares prennent le devant de la scène. Quant au producteur électronique, il modèle ses rythmes avec une panoplie d’échantillons issus d’instruments traditionnels (naqus, tallunt, gangah, etc.).



Bédoin Burger présenté au Zik Zac Festival samedi 6 juillet à 20h est un duo, Lynn Adib qui flirte avec le jazz et la musique arabe et Zeid Hamdan, qui a su redonner goût pour la musique arabe à toute une nouvelle génération.



Programmation de la Fonderie en partenariat avec la Manufacture, Rencontres du 9° Art Festival de BD, Nuits Métis, F.A.C.E.S, Zik Zac Festival .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-28 19:00:00

fin : 2024-06-28 21:00:00

Cité du Livre 8-10 Rue Des Allumettes

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

