Représentation « Le Bal des Voleurs » Espace protestant Marc Boegner Paris, samedi 4 mai 2024.

Le dimanche 05 mai 2024

de 17h00 à 18h30

Le samedi 04 mai 2024

de 18h00 à 19h30

.Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans. gratuit

Vichy, 1910.

Lady Hurf, Lady Auclair et Lord Edgard tuent le temps en (re)lisant Le Times, en se désolant des ravages de la mode contemporaine et en guettant les moindres faits et gestes de leurs nièces Eva et Juliette. Mais aussi, et c’est là leur plus grand loisir, en se livrant à toutes sortes de manigances…

L’arrivée dans cette ville de trois voleurs fort peu expérimentés, Hector, Gustave et Petra,

fournissent aux deux ladies l’occasion rêvée de sortir de la morosité

de leur quotidien. Ce qu’elles n’avaient pas prévu, en revanche, c’est

que l’amour finit (comme toujours) par mettre à mal les plans, même les

mieux ficelés…

Bienvenue

à un bal d’entourloupes et de faux-semblants, de quiproquos, de tour de

passe-passe, de barbes qui apparaissent et de bijoux qui disparaissent!

Entrez dans la danse du Bal des Voleurs, adapté par l’association SCRIBE-Paris !

Tous les dons faits au chapeau à l’issue de la pièce seront reversés à des étudiant.es d’Arménie.

SCRIBE-Paris est une association Loi 1901 créée en 2002 qui réunit

des jeunes bénévoles de la région parisienne. Elle a pour objectif de

permettre à des étudiants étrangers à faibles ressources de faire des

études dans leur pays, en prenant en charge une partie de leurs frais

d’inscription à l’université. Depuis sa création, l’association

concentre son action sur une province arménienne, l’Artsakh, et aide

chaque année des jeunes défavorisés à s’inscrire à l’université de

Stepanakert. Pour en savoir plus, c’est ici !

Espace protestant Marc Boegner 27, rue de l’Annonciation 75016

Contact : http://www.scribeparis.org/ reservation@scribeparis.org https://www.facebook.com/scribe.paris https://www.facebook.com/scribe.paris http://www.billetweb.fr/pro/scribeparis

Alban Sesmat