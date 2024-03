Répétition publique Fresne-Léguillon, mercredi 17 avril 2024.

Répétition publique Fresne-Léguillon Oise

La Communauté de Communes du Vexin-Thelle accueille en résidence-mission la compagnie de danse lilloise Farid’O de février à juin 2024. La compagnie ouvre les portes de son processus de création en organisant des sessions laboratoire où les habitants sont invités à découvrir in vivo son travail, voire à y participer !

La compagnie invite l’ensemble des habitants et des acteurs du territoire à ce dialogue autour de sa démarche artistique, mêlant textes, musique et danse, et de ses réflexions actuelles autour d’une nouvelle création.

Un groupe de jeunes du territoire participe avec des ateliers écriture, percussions corporelles, breakdance…

Venez à la rencontre des artistes ! 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 16:00:00

fin : 2024-04-17 18:00:00

29, rue Nationale

Fresne-Léguillon 60240 Oise Hauts-de-France culture@vexinthelle.com

