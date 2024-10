Repas du dimanche Salle des fêtes Saint-Mathieu, dimanche 13 octobre 2024.

Repas du dimanche

Salle des fêtes 3 rue des écoles Saint-Mathieu Haute-Vienne

Au menu Apéritif, velouté de choux blanc, curry et coco, salade de betteraves, chèvre, noix et miel, parmentier de porc, lapin et poulet, Fromage et salade, tarte, café. Régalez vous ! 23 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-13 12:00:00

fin : 2024-10-13

Saint-Mathieu 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine association@cultureentete.fr

