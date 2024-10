Repair café du Blosne Polyblosne de Rennes Rennes, samedi 19 octobre 2024.

Repair café du Blosne Polyblosne de Rennes Rennes Ille-et-Vilaine

Ne jetez plus ! Réparons vos objets ensemble !

Repair café du Blosne – samedi 19 octobre – 15h à 18h – Polyblosne

Grâce à l’aide de nos bénévoles réparateur·ices, venez donner une seconde vie à vos objets !

Un objet par personne, que vous pouvez porter vous-même sans aide extérieure. Les bénévoles vous aideront à diagnostiquer les pannes et vous guideront dans la réparation de votre objet.

Événement à prix libre, cafétéria sur place.

Début : 2024-10-19T15:00:00.000+02:00

Fin : 2024-10-19T18:00:00.000+02:00

Polyblosne de Rennes 1, boulevard de Yougoslavie Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine

