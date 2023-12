BLACK LIGHTS – MATHILDE MONNIER Théâtre National de Bretagne Rennes, 24 mai 2024, Rennes.

Stand up mais aussi déclaration poétique, pièce dansée mais également texte proféré : la chorégraphe Mathilde Monnier déploie 9 récits de femmes sur les femmes. 22 – 24 mai 2024 1

Du 2024-05-22 20:00 au 2024-05-24 21:15.

Dans le cadre du festival Transforme, festival itinérant initié par la Fondation d’entreprise Hermès, réalisé en collaboration avec 4 théâtres partenaires : le Théâtre de la Cité internationale à Paris, La Comédie de Clermont-Ferrand, les SUBS à Lyon et le TNB.

Basé sur la série télévisée H24, qui présentait en épisodes courts et incisifs 24 heures de la vie de femmes ordinaires en proie à des violences quotidiennes trop souvent invisibilisées (sexisme, agressions conjugales, viol, lesbophobie, misogynie), le spectacle de Mathilde Monnier, porté au plateau par 8 comédiennes et danseuses, fait émerger, grâce aux voix et aux corps, des portraits féminins diffractés dans lesquels chacun·e reconnaîtra un pan de réalité. De Alice Zeniter à Siri Hustvedt en passant par Lola Lafon ou encore Monica Sabolo, la parole de 9 autrices surgit sur scène et trouve ses points de rencontre avec les gestes et les mouvements des interprètes.

