LA QUESTION – HENRI ALLEG / LAURENT MEININGER Théâtre National de Bretagne Rennes, 6 avril 2024, Rennes.

Censuré par le gouvernement français après sa publication en 1958, ce récit de Henri Alleg, sur ses tortures subies lors de la guerre d'Algérie, rappelle au théâtre un scandaleux pan de l'histoire. 3 – 6 avril 2024

Du 2024-04-03 20:00 au 2024-04-06 19:05.

Censuré 2 fois par le gouvernement français après sa publication en 1958, ce récit essentiel de Henri Alleg, sur ses tortures subies lors de la guerre d’Algérie, rappelle au théâtre un scandaleux pan de notre histoire.

Seul en scène, le comédien Stanislas Nordey incarne les mots de Henri Alleg, journaliste et militant communiste qui, alors qu’il était emprisonné à El-Biar, a écrit en détail, à la demande de son avocat, les sévices dont il fut la victime. Le texte est autobiographique et clinique. Rédigé sur des feuilles de papier toilette exfiltrées clandestinement, vers l’extérieur des murs de la cellule, il est marqué par l’urgence de raconter, le souci de l’exactitude et l’effort de mémoire fourni par son auteur. Alleg pose des questions majeures : de quoi l’État se rend-il complice lorsqu’il couvre les exactions des tortionnaires ? La fin (c’est-à-dire la guerre) justifie-t-elle tous les moyens ? À cette interrogation, le militant apporte une réponse claire : « Quand on se rend compte de ce qu’est la guerre, on réalise qu’il faut à tout prix l’éviter ».

Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine