Gamin Péniche Spectacle Rennes, 10 avril 2024, Rennes.

Du 2024-04-10 14:30 au 2024-04-10 16:00.

Gamin est un spectacle T.T.C (Témoignages Tout en Chansons). Un recueil d’émotion musicale autour des rêves et des souvenirs. Un spectacle de chansons co-écrites, avec le public. Des gens de tous horizons. Des petits, des moyens, des grands. Des enfants, des ados, des aînés, rencontrés dans les écoles, centres de loisirs, ehpad, associations, bistrots… Avec Laurent Peron alias LALO, accompagné de Bertrand Bouessay alias Nanard, ils ont écrit des histoires, des paroles, des chansons…. Et tout cela se retrouve en musique dans ce spectacle qui nous fait voyager d’une chanson réaliste, nourrie de moments de vie d’avant « C’était comme ça » à une chanson surréaliste au pouvoir de nous faire espérer un monde meilleur « Imaginons Ensemble ».

A travers ces récits, les parenthèses de vie ou les souvenirs cueillis dans l’imagination fertile d’enfants ou la mémoire vive de nos aînés, ils tissent un spectacle rempli de sincérité et d’émotions. Des histoires personnelles, des témoignages intimes, des visions du monde et de la vie qui résonnent avec l’histoire de chacun.

Dans le cadre du festival « Mythos ».

Péniche Spectacle Quai st cyr Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine