24 heures emploi formation – Rennes 2024 Le Couvent des Jacobins – Centre des Congrès de Rennes Métropole Rennes Mardi 24 septembre 2024, 10h00

Suite au succès des précédentes éditions, les « 24 Heures pour l’Emploi et la formation » seront de retour pour un septième salon le mardi 24 septembre 2024 au Couvent des Jacobins, de 10h00 à 17h00.

Plus de 70 entreprises et centres de formation viendront à la rencontre des candidats et représenteront de nombreux secteurs d’activité comme la santé, la restauration, la grande distribution, la sécurité, l’industrie, la logistique, le commerce, l’informatique etc. Plusieurs centaines de postes seront à pourvoir en CDI, CDD, stage, alternance ou intérim.

Que vous soyez demandeur d’emploi, étudiant, jeune diplômé ou salarié en quête d’un nouveau projet professionnel, les « 24 Heures pour l’Emploi et la Formation », c’est le rendez-vous annuel à ne pas manquer !

Le Couvent des Jacobins – Centre des Congrès de Rennes Métropole 20 Place Sainte-Anne, 35000 Rennes Quartiers Centre Rennes Ille-et-Vilaine