Rendez-Vous Educ 2024 – Education inclusive, comment la mettre en œuvre ? Cité des sciences et de l’Industrie Paris, mercredi 3 avril 2024.

Rendez-Vous Educ 2024 – Education inclusive, comment la mettre en œuvre ? Les Rendez-vous Éduc, ce sont deux journées professionnelles d’échanges, de partages d’expérience et de création autour d’une problématique éducative, à destination de toute la communauté éducative. 3 et 8 avril Cité des sciences et de l’Industrie Gratuit, réservation obligatoire

L’éducation inclusive vise à offrir à chacun et chacune des possibilités équitables d’apprentissage, d’accès et de participation à la vie culturelle et communautaire. Pour cela, les acteurs éducatifs, l’école en particulier mais aussi les centres de culture et de savoir, doivent satisfaire la diversité des besoins et permettre l’égalité des chances en éducation de tous : enfants, jeunes, adultes, quelles que soient les difficultés d’apprentissage, la situation de handicap, les origines culturelles et sociales, la langue ou le genre.

Public : Professionnel·le·s de l’éducation

Mercredi 3 avril 2024 : une 1ère journée de rencontres et d’échanges avec des intervenant·e·s, tables rondes, conférences, ateliers

une 1ère journée de rencontres et d’échanges avec des intervenant·e·s, tables rondes, conférences, ateliers Lundi 8 avril 2024 : une 2e journée consacrée à la conception de projets d’éducation inclusive

Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris

Métro ligne 7, station Porte de la Villette.