Rendez-vous de la biodiversité au jardin Maisonnais-sur-Tardoire, jeudi 16 mai 2024.

Venez discuter biodiversité du jardin lors d’une après-midi dédiée sur la commune de Maisonnais-sur-Tardoire et son projet de jardin bourdonnant. Vous en apprendrez d’avantage grâce à la conférence de M. Blot sur les pollinisateurs et les pratiques pour les favoriser au jardin, suivi d’un atelier de construction d’une haie sèche animé par le SYDED 87 et d’une table ronde rassemblant scientifiques, élus, propfessionnels du jardin et de la valorisation des bio-déchets.

En partenariat avec l’Agence régional de la Biodiversité de Nouvelle-Aquitaine / SYDED

Animé par le Parc, l’ARB NA et le SYDED .

Date et horaire :

Début : 2024-05-16 17:30:00

fin : 2024-05-16 20:30:00

Cimetière

Maisonnais-sur-Tardoire 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

