Rendez-vous dans le Parc du Domaine de Trévarez Domaine de Trévarez Saint-Goazec, samedi 1 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T13:30:00+02:00 – 2024-06-01T18:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T13:30:00+02:00 – 2024-06-02T18:30:00+02:00

Au cœur d’un parc de 85 hectares, le château de Trévarez domine la vallée de l’Aulne depuis plus d’un siècle. Site incontournable du Centre-Finistère, labellisé « Patrimoine du XXe siècle », l’histoire du Domaine de Trévarez est marquée par l’empreinte d’un homme, James de Kerjégu né à Trévarez en 1846 et mort peu de temps après la fin de la construction du château en 1908.

Depuis 2006, le parc est labellisé « Jardin Remarquable » par le Ministère de la culture et de la communication.

En février 2016 la Société Internationale du Camellia décerne le label « Jardin d’excellence » au Domaine de Trévarez pour sa collection de camélia, lui permettant ainsi de rejoindre le club très fermé des 50 jardins de camélias les plus importants au monde

Domaine de Trévarez 26 route de Garros, 29520 Saint-Goazec Saint-Goazec 29520 Finistère Bretagne Site incontournable du centre Finistère, labellisé patrimoine du 20e siècle, le Domaine de Trévarez est remarquable par son château, ses communs et son vaste parc d’agrément, composés ensemble pour se mettre en valeur mutuellement.

Reconnu jardin remarquable avec ses jeux d’eau, ses jardins d’inspiration française ou italienne, il est également célèbre pour ses importantes collections de camélias, de rhododendrons et d’hortensias. À 5 km au sud de Châteauneuf-du-Faou

©Mathieu LE GALL