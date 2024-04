Rendez-vous avec les étoiles à Abbadia Route de la Corniche Hendaye, samedi 10 août 2024.

Rendez-vous avec les étoiles à Abbadia Route de la Corniche Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Réservation obligatoire (il n’est pas autorisé de s’inscrire à plus de 2 sessions lors de cette soirée).

Animations destinées aux adultes accompagnés d’enfants.

Dans le Parc du Château Abbadia, la Société d’Astronomie Populaire de la Côte Basque propose 3 ateliers d’observation du Soleil, de la Lune et de Saturne… entre autres.

Durée de chaque observation 45 minutes.

● 20h30-21h15 Observation du Soleil et coucher du Soleil.

● 21h30-22h15 Observation la Lune et Vénus.

● 22h30-23h15 Le triangle d’été et Saturne. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-10 22:30:00

fin : 2024-08-10

Route de la Corniche Abbadia, le Château-Observatoire

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Rendez-vous avec les étoiles à Abbadia Hendaye a été mis à jour le 2024-04-03 par Hendaye Tourisme & Commerce