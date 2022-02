Rendez-vous aux jardins : Parc du château de Dormans Dormans Dormans Catégories d’évènement: Dormans

Dormans Marne Dormans Le parc du château de Dormans s’étend sur 25 hectares. Il est sillonné d’allées et de ruisseaux, d’arbres majestueux. C’est un écrin de verdure, où il fait bon s’attarder pour contempler la nature et ses innombrables ressources. Visite commentée le 3 juin réservée aux scolaires, sur réservation auprès du jardinier, Fabrice Rime.

Le parc est en accès libre toute l’année gratuitement. +33 3 26 53 35 86 PARC DU CHATEAU DE DORMANS Avenue des Victoires Dormans

