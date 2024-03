Marché des Producteurs et de l’Artisanat Abbaye de Trois-Fontaines Trois-Fontaines-l’Abbaye, dimanche 5 mai 2024.

Marché des Producteurs et de l'Artisanat le Dimanche 5 mai 2024 de 9h à 18h à l'Abbaye de Trois-Fontaines. 80 exposants producteurs et artisans. Entrée gratuite

Fruits & Légumes • Plants • Pépinières • Viandes & Charcuteries • Fromages • Escargots • Champagne • Vin • Rhums • Bière • Chocolat • Miel • Nougatine • Confiserie • Glaces • Spécialités boulangères • Pâtes • Biscuits • Plantes aromatiques • Tisanes • Jus • Café • Savon • Coutellerie • Verrerie • Maroquinerie • Couture • Bougie • Céramique • Décoration • Ébénisterie • Bijoux • Vannerie • etc.

Apportez vos outils ! “Les Joyeux Emmancheurs d’Outils” proposent le remplacement des manches usés de vos outils de jardin.

80 exposants Producteurs et Artisans.

Animations.

Mini-ferme pédagogique et leurs animaux.

Balades à poney.

Jeux en bois pour petits et grands.

Animation musicale l’après-midi : Rallye Trompes de Beaulieu.

Musée du Vélo ouvert de 14h à 18h.

Restauration sur place : 2 FOOD-TRUCKS – Savourez des produits locaux et régionaux.

Renseignements Association des Amis des Sites de Trois-Fontaines : abbayetroisfontaines@gmail.com

Parc & Pavillons de l’Abbaye de Trois-Fontaines

51340 TROIS-FONTAINES L’ABBAYE

Toutes les informations sur www.abbayedetroisfontaines.com

Association des Amis des Sites de Trois-Fontaines