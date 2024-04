Rendez vous aux jardins Lithaire Montsenelle, samedi 1 juin 2024.

Rendez vous aux jardins Lithaire Montsenelle Manche

Samedi

Dans le cadre de la manifestation rendez vous aux jardins organisée par le ministère de la culture le jardin de la Poterie sera ouvert au public.

Membre de parcs et jardins de Normandie et Cotentin côté jardins,

les amoureux des jardins et des plantes pourront visiter le jardin de la poterie créé en 1999 par 2 passionnés de botanique.

Jardin de collection, subissant l’influence de la mer et protégé par les monts, il profite d’un climat doux et tempéré et permet ainsi à de nombreuses espèces exotiques de prospérer ( Chili, Australie, Nouvelle Zélande … ). Il s’enrichit chaque année de raretés dénichées chez des pépiniéristes collectionneurs.

Début : 2024-06-01 14:00:00

fin : 2024-06-02 18:00:00

Lithaire 36 route de prétot

Montsenelle 50250 Manche Normandie poterieaugresdutemps@gmail.com

L’événement Rendez vous aux jardins Montsenelle a été mis à jour le 2024-03-30 par Côte Ouest Centre Manche