RENDEZ-VOUS AUX JARDINS « LES CINQ SENS AU JARDIN » Fontenay-le-Comte, dimanche 2 juin 2024.

spectacle « L’arbre bleu », groupe O Bec, Cie Les Infinis qui s’emboîtent

Rendez-vous derrière l’hôtel de ville à 15h30.

Entre chansons et récits, L’Arbre Bleu est un spectacle du groupe ô Bec qui invite à la rencontre avec des arbres aux carrefours du monde et des peuples. Et en transparence, les liens réciproques qui nous unissent dans notre quotidien, notre environnement, notre imaginaire…

Un cocktail folk-rock de guitares électriques et acoustiques, de percussions parfois en matériaux bruts ou naturels

Gratuit.

Inscription à partir du 6 février auprès de l’Office de Tourisme Vendée Grand Sud. .

Début : 2024-06-02 15:30:00

fin : 2024-06-02

9 rue Georges Clemenceau

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire tourisme@vendeegrandsud.fr

