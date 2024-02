RENDEZ-VOUS AUX JARDINS « LES CINQ SENS AU JARDIN » Fontenay-le-Comte, dimanche 2 juin 2024.

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS « LES CINQ SENS AU JARDIN » Fontenay-le-Comte Vendée

Parcs & Jardins fontenaisiens, vos sens en éveil !

Rendez-vous derrière l’hôtel de ville à 17h00 le 1er et 2 juin

Accompagné d’un employé du service des espaces verts de la Ville, arpentez les parcs et jardins fontenaisiens… Découvrez la gestion des espaces arborés, la création des parterres de fleurs et comment est réalisé le choix des plants des essences végétales, le tout en faisant travailler vos sens !

Gratuit.

Inscription à partir du 6 février auprès de l’Office de Tourisme Vendée Grand Sud. .

Début : 2024-06-02 17:00:00

fin : 2024-06-02 18:30:00

9 rue Georges Clemenceau

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire tourisme@vendeegrandsud.fr

L'événement RENDEZ-VOUS AUX JARDINS « LES CINQ SENS AU JARDIN » Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2024-01-31