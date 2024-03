Rendez-Vous aux Jardins Domaine de Sybirol Floirac, samedi 1 juin 2024.

Rendez-Vous aux Jardins Le domaine de Sybirol Samedi 1 juin, 14h00 Domaine de Sybirol Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T16:00:00+02:00

Fin : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T16:00:00+02:00

Dans le cadre des Rendez-Vous aux Jardins organisé par le ministère de la Culture, nous vous proposons de venir visiter le domaine de Sybirol.

La visite se concentrera sur le parc et le domaine boisé dessiné au XIXème siècle par l’architecte paysagiste Louis-Bernard Fischer.

Visites commentées, à partir de 10 ans.

Samedi 1er juin de 14h à 16h

Rendez-vous 10 minutes avant au Domaine de Sybirol

Domaine de Sybirol 0 avenue Pierre Sémirot 33270 Floirac Floirac 33270 Dravemont Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.ville-floirac33.fr/event/322220-rendez-vous-aux-jardins-le-domaine-de-sybirol »}, {« type »: « phone », « value »: « 0557808743 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@ville-floirac33.fr »}]