RENDEZ-VOUS AUX JARDINS AU JARDIN DU LOGIS DE CHALIGNY Logis de Chaligny Sainte-Pexine, vendredi 31 mai 2024.

Le propriétaire du logis de Chaligny vous ouvre les portes de son Jardin Remarquable à l’occasion des « Rendez-vous aux jardins ».

L’objectif de cette manifestation est de faire découvrir à un large public la richesse et la diversité des parcs et jardins et de le sensibiliser aux actions mises en œuvre par le ministère de la Culture et de la Communication pour favoriser la connaissance, la protection, la conservation, l’entretien, la restauration et la création de jardins ainsi qu’à la transmission des savoir-faire, tout en s’attachant à mettre en valeur leur dimension artistique et culturelle. .

Logis de Chaligny 1 Chaligny

Sainte-Pexine 85320 Vendée Pays de la Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-31 09:00:00

fin : 2024-06-02 19:00:00



