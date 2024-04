« Rendez-vous aux jardins » à Cohons sur le thème des cinq sens Jardins suspendus de Cohons Cohons, samedi 1 juin 2024.

« Rendez-vous aux jardins » à Cohons sur le thème des cinq sens L’événement « Rendez-vous aux jardins » résonne à Cohons avec la réouverture annuelle de ses Jardins suspendus… 1 et 2 juin Jardins suspendus de Cohons

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

« Rendez-vous aux jardins » résonne à Cohons avec la réouverture annuelle de ses Jardins suspendus !

La 21e édition des « Rendez-vous aux jardins » se tiendra à Cohons samedi 1er et dimanche 2 juin 2024 et aura pour thème « Les cinq sens au jardin ».

Ce lieu unique éveillera vos cinq sens dès votre arrivée. Découvrez d’abord ses fabriques, ses terrasses vivrières ornées d’espèces anciennes de légumes et de fruits blancs, ainsi que son jardin des simples odorant, où notre jardinier passionné de permaculture vous guidera à travers le potager, la vigne et le verger.

Une visite apéritive étonnante aux saveurs délicates vous attend également…

Ensuite, laissez-vous transporter par un voyage sonore en compagnie d’un éveilleur de bien-être, qui vous emportera au rythme des bols tibétains, du gong et des tambours. Un bain de forêt, véritable méditation en mouvement, vous promet une expérience sensorielle inoubliable.

Ne manquez pas non plus le tout nouveau sentier des oiseaux, où leurs chants mélodieux vous accompagnent tout au long de votre promenade. Et pour couronner le tout, une exposition originale de land’art, rythmée par les sons envoûtants des carillons et des clochettes japonaises, saura ravir toute la famille.

Plus qu’une simple balade dans un parc, ces samedi 1er et dimanche 2 juin (avec des animations spéciales pour les scolaires le vendredi – nous contacter), une expérience enrichissante vous attend !

Plus d’informations sur : www.jardin-remarquable.fr

Jardins suspendus de Cohons Route de Bourg, 52600 Cohons Cohons 52600 Haute-Marne Grand Est [{« link »: « http://www.jardin-remarquable.fr »}]

