RENDEZ-VOUS AU FIL DE L’EAU…. MOULINS HYDRAULIQUES DES AVANT-MONTS Cabrerolles, vendredi 5 avril 2024.

Conférence de Karyn Orengo chargée de mission inventaire du patrimoine Pays d’art et d’histoire Haut Languedoc et Vignobles à 18h30 à la salle des rencontres de la Liquière dans le cadre du « Charivari de l’Aiga » évènement festif et culturel sur le thème de l’eau. A l’issue de la conférence, un apéritif sera offert par la mairie. Repas sur réservation 10€

L’ Association de Sauvegarde du Patrimoine de Cabrerolles vous invite à 18h30 à une conférence sur les Moulins hydrauliques des Avant-Monts animée par Karyn Orengo chargée de mission Inventaire du patrimoine Pays d’art et d’histoire Haut Languedoc et Vignobles dans le cadre du Charivari de l’Aiga . La conférence sera suivie d’un repas (10€) Pensez à réserver ! Entrée gratuite. .

Début : 2024-04-05 18:30:00

Route de la Chaudière

Cabrerolles 34480 Hérault Occitanie asso.patrimoinecabrerolles@gmail.com

