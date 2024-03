Rencontre : Sara Sadik, artiste contemporaine numérique Médiathèque Hélène Berr Paris, mercredi 3 avril 2024.

Le mercredi 03 avril 2024

de 18h30 à 20h00

.Public jeunes et adultes. gratuit

Rencontrez Sara Sadik, artiste derrière l’œuvre 2ZDZ présentée à la Médiathèque Hélène Berr.

Pour clore l’exposition « Art contemporain et numérique », réalisée en partenariat avec le Fonds d’Art Contemporain – Collections Paris, et inscrite dans le cadre du NUMOK 2024 sur le thème de l’Intelligence Artificielle, Sara Sadik partagera sa vision des rapports entre le numérique et son processus créatif.

BIOGRAPHIE

Sara Sadik obtient en 2018 son DNSEP à l’École des Beaux-Arts de

Bordeaux. Le travail de Sara Sadik s’ancre dans ce qu’elle identifie

comme la culture beurcore, celle de la jeunesse des quartiers populaires

issue de la diaspora maghrébine. Son travail a été présenté lors

de différentes expositions collectives, notamment à 221 A (Vancouver,

2017), Karma International (Zurich, 2017), «Waiting for Omar Gatlato» à

la Wallach Gallery – University of Columbia (New- York, 2019),

«Désolé» à la Galerie Edouard Manet (Genevilliers, 2020) et

«Intérieur, pluie» à la Galerie Crèvecoeur (Paris, 2020). Sara Sadik a

présenté des performances à l’occasion du Festival Do Disturb –

programmation Triangle France – Astérides (Paris, 2019) et du Festival

Parallèle (Marseille, 2020). Sara Sadik participe à la Biennale

Manifesta 13 dans le cadre du programme Traits d’union.s.

Source : ateliersvilledemarseille.fr

Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012

Contact :

Sara Sadik