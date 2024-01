[rencontre] Rencontre avec Sylvain Bouillie sur la clarinette Le Musée des Instruments à vent La Couture-Boussey, samedi 4 mai 2024.

Le MIV vous propose une rencontre avec Sylvain Bouillie, clarinettiste et saxophoniste de son état. Ce professeur de clarinettes et membre de l’ensemble des Vents d’Anches vous présentera la clarinette sous toutes ses tailles mais également le saxophone.

Le Musée des Instruments à vent 2, rue d'Ivry 27750 La Couture-Boussey

©Sylvain Bouillie