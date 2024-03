Rencontre polar et quartier avec Omar Benlaâla Bibliothèque Sorbier Paris, samedi 22 juin 2024.

Le samedi 22 juin 2024

de 16h00 à 18h00

.Public adultes. gratuit

Venez échanger avec le romancier Omar Benlaâla qui fréquente la bibliothèque Sorbier depuis sa jeunesse.

Venez découvrir ce qui pousse un p’tit gars de Ménilmontant, fils d’analphabètes, à embrasser la carrière d’écrivain.

Dans ce 4ème livre, D’en bas on voit mieux le ciel

(2024), c’est sous la forme d’un thriller atypique qu’Omar

Benlaâla revient sur les étapes obscures qui l’ont poussé à écrire. Parmi

elles, ces heures passées à la bibliothèque Sorbier où, pour souffler de la

violence d’une précoce déscolarisation, il venait se réfugier dès que possible.

Omar Benlaâla est né à

Paris le 21 janvier 1974. Autodidacte, il publie d’abord en ligne notamment un

bref récit autobiographique sur le site Raconter la vie en janvier 2014.

Les éditeurs de la collection éponyme lui proposent alors d’en faire un livre :

La Barbe paraît au Seuil un an plus tard. Il

y témoigne de sa

quête d’identité d’adolescent entre décrochage scolaire, apprentissage accéléré

de l’islam dans les mosquées de la région parisienne et défonce sur les pistes

de danse et sur ce qui l’a poussé vers Dieu puis vers la vie normale et

l’humilité. On retrouvera des éléments de sa vie dans toute son œuvre.

Dans L’Effraction (Edition de l’Aube, 2016),

il réagit à la

publication d’Histoire de la violence d’Édouard Louis.

Dans Tu n’habiteras jamais Paris (Flammarion, 2018), Omar Benlaâla recueille

les souvenirs de son père, Bouzid, un maçon venu de Kabylie à Paris en 1963. Il ajoute ses propres

souvenirs. Un troisième personnage entre dans le récit, Martin Nadaud,

né en 1815 dans la Creuse puis venu s’installer dans l’Est parisien.

En 2024 pour fêter ses dix ans

d’écriture, il créé avec sa complice philosophe Pauline Mandret-Moricau, philosophe, une

structure appelée PoM Culture où ils unissent leurs idées pour créer de

nouvelles pratiques culturelles et sociales. C’est dans ce cadre que nait D’en bas on

voit mieux le ciel (2024).

Qui ne souffre pas ne

m’engage pas. C’est par cette phrase que Darius, au service de la haute

société, résume son activité à Omar, l’écrivain qui lui propose de faire son

portrait. Au fil des pages et des confidences se dessine un être complexe qui

garantira le succès du livre mais enfermera son auteur dans un terrible

dilemme.

Bibliothèque Sorbier 17 rue Sorbier 75020

Contact : +33146361779 bibliotheque.sorbier@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeSorbier/ https://www.facebook.com/BibliothequeSorbier/

