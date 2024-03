Rencontre musicale avec Farnaz Modarresifar Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris, samedi 11 mai 2024.

Le samedi 11 mai 2024

de 14h00 à 16h00

.Tout public. gratuit

Compositrice et joueuse de santûr, instrument traditionnel perse, la musicienne franco-iranienne Farnaz Modarresifar se situe à la croisée des cultures orientale et occidentale. A l’occasion de sa résidence dans le quartier de la Porte-Montmartre, elle invite les habitants et usagers de la bibliothèque à venir à sa rencontre, le temps d’une séance dédiée à la découverte de son instrument, de la tradition musicale perse et de ses compositions, empreintes de poésie et de sensibilité.

Dans le

cadre de cette résidence, Farnaz Modarresifar proposera aux voisin·e·s et

passant·e·s de venir la rencontrer pour des temps d’échanges et de partages

culturels et musicaux.

La

rencontre musicale qui sera organisée le 11 mai 2024 à la Bibliothèque

Jacqueline de Romilly sera l’occasion, à travers la sensibilité de Farnaz, de

découvrir la grande tradition musicale et poétique perse, et les sonorités

envoûtantes de son instrument, le santûr.

La

résidence de Farnaz Modarresifar s’inscrit dans le projet artistique et citoyen

En son(s) quartier, porté par la Maison

de la Musique Contemporaine depuis 2022.



Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre 75018

Contact : +33142556020 bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.porte.montmartre https://www.facebook.com/bibliotheque.porte.montmartre

Maï Toyama Portrait Farnaz Moderrasifar