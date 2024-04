Rencontre – Mana Neyestani : La liberté au bout du crayon Cosmopolis Nantes, jeudi 18 avril 2024.

Rencontre programmée dans le cadre de la manifestation 1979-2024. L’Iran en révolutions du 09 avril au 30 mai 2024 à Cosmopolis.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-18 18:30 – 20:00

Gratuit : oui Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles Rencontre programmée dans le cadre de la manifestation 1979-2024. L’Iran en révolutions du 09 avril au 30 mai 2024 à Cosmopolis.

Rencontre avec le dessinateur de presse Mana NeyestaniAnimation : Faustine Benoit, Librairie La Géothèque Mana Neyestani est l’auteur de nombreux albums publiés aux Éditions Çà et là dans lesquels il dénonce les dérives de l’État Iranien. Certains de ses titres font aussi le portrait critique de l’accueil des réfugiés et du déchirement de l’exil.Ses dessins de presse et caricatures sont présentés à Cosmopolis du 9 avril au 30 mai 2024. En savoir plus : Tout va bien !

Cosmopolis Centre Ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr