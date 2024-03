[Rencontre & dédicace] [Rencontre & dédicace] Ariane Guézouli « La tourneuse de vent »de Boysson « Un coup au coeur » Dieppe, samedi 13 avril 2024.

Dieppe Seine-Maritime

Solveig est maladroite et rêveuse. À la maison comme à l’auberge familiale du Pays du Nord, elle cumule les bourdes. Mais quand sa sœur Sigrid est changée en poule par le Mage du Bout du Monde, Solveig décide de la délivrer du maléfice. Elle part en quête d’un mage qui saura les aider. Dans la Forêt du Centre du Monde, elle découvre que l’index de sa main droite est couvert d’or. Que se passe-t-il ? Puis elle rencontre Méliès, apprenti magicien aussi ambitieux que mystérieux, Fantine une aspirante détestable, la géante femme à barbe Barberine, et le Sorcier des Lumières, être obséquieux décidé à s’attirer les faveurs de l’Empereur du Ciel, seigneur du cosmos.

Solveig réussira-t-elle à lever la malédiction de sa sœur ? Pourra-t-elle éveiller les pouvoirs magiques qui sommeillent en elle ? Percera-t-elle à jour l’étrange Méliès et le détestable Sorcier des Lumières ? Suivez-la dans la Forêt du Centre du Monde pour le découvrir !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 10:00:00

fin : 2024-04-13

Maison de la Presse

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie lea-dieppepresse@outlook.fr

