Rencontre-Dédicace avec Edmond Baudoin Bibliothèque Benoîte Groult Paris, mercredi 29 mai 2024.

Le mercredi 29 mai 2024

de 19h00 à 20h30

.Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans. gratuit

Réservations sur place, par téléphone ou en

ligne sur billetweb

Combattre le rétrécissement de nos cœurs avec crayons et pinceaux : l’œuvre d’Edmond Baudoin…

Ses bandes dessinées au style

reconnaissable entre tous, sont empreintes d’humanité. Elles ont même pour but

de la révéler, là où nos yeux se seraient endormis. De son dessin direct à

l’encre et au pinceau émanent une poésie, une sensibilité et une sensualité qui

corroborent le propos de cet artiste, toujours en recherche.

Il vient le mercredi 29 mai nous parler, avec ses outils, de son actualité, c’est-à-dire la sienne, celle

de la planète et de ceux qui y vivent.

Alors si vous voulez échanger avec cet auteur qui a apporté sa pierre à l’édifice de la Bande Dessinée, réservez votre soirée … et sur billetweb !

Et d’ici à cette rencontre, lisez ou relisez ses bandes dessinées à la bibliothèque Benoîte Groult.

La librairie L’art invisible assurera un comptoir de vente.

Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014

Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-benoite-groult-19532 +33143224218 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr https://www.billetweb.fr/rencontre-dedicace-avec-edmond-baudoin

Edmond Baudoin