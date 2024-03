Rencontre-Débat Perturbateurs endocriniens, comprendre pour agir ! Rosheim, mercredi 27 mars 2024.

Rencontre-Débat Perturbateurs endocriniens, comprendre pour agir ! Rosheim Bas-Rhin

Dans le cadre de la Semaine pour les Alternatives aux Pesticides, venez échanger avec Odile Bagot, spécialiste en gynécologie obstétrique et enseignante à l’Université de Strasbourg et autrice de l’ouvrage « Perturbateur endocriniens la guerre est déclarée ».

Dans le cadre de la Semaine pour les Alternatives aux Pesticides, venez échanger avec Odile Bagot, spécialiste en gynécologie obstétrique et enseignante à l’Université de Strasbourg et autrice de l’ouvrage « Perturbateur endocriniens la guerre est déclarée ». EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-27 20:00:00

fin : 2024-03-27 21:30:00

9 rue du Général de Brauer

Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est mediatheque@rosheim.com

L’événement Rencontre-Débat Perturbateurs endocriniens, comprendre pour agir ! Rosheim a été mis à jour le 2024-02-29 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile