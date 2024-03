Rencontre avec Richard Bellia Voyage en Livres La Clayette, samedi 13 avril 2024.

Rencontre avec Richard Bellia Voyage en Livres La Clayette Saône-et-Loire

Le photographe iconique de l’histoire du rock Richard Bellia sera interviewé par Cyrille Bonin, directeur de la salle de concert Le Transbordeur. Richard Bellia est photographe. Il est né en 1962 à Longwy. Il est spécialisé dans les clichés de musiciens depuis 1980. Premières photographies dans Le Républicain Lorrain en 1984, avec les groupes lorrains sélectionnés au Printemps de Bourges. En 1985, il s’installe à Londres et collabore avec plusieurs journaux anglais comme Melody Maker, New Musical Express. Il travaille également pour Libération, Les Inrockuptibles ou Best. En 1992, il quitte Londres pour l’Europe continentale et notamment la Suisse, où il devient animateur pour la radio Couleur 3. En 2007, il auto-édite son premier ouvrage Un œil sur la musique. 1982 2007, un recueil de textes et de photos autour de la musique. En novembre 2016, il publie une nouvelle version d’Un œil sur la musique. Il expose ses photos en Europe, aux États-Unis, au Japon… en France… et à La Clayette ! Il nous présentera son ouvrage. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13

fin : 2024-04-13

Salle des Fêtes, 80 rue Lamatine

La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté le-petit-rameur@laposte.net

