Rencontre avec Paul Saint Bris Médiathèque Floresca Guépin Nantes, mercredi 10 avril 2024.

Rencontre avec Paul Saint Bris Rencontre dans le cadre du Prix du Roman Cezam, à propos de son roman « L’Allègement des vernis » (Philippe Rey, 2023) en partenariat avec Cezam Pays de la Loire. Mercredi 10 avril, 19h00 Médiathèque Floresca Guépin

Auteur, réalisateur et directeur artistique, Paul Saint Bris publie son premier roman, L’Allègement des vernis, à 40 ans. Celui-ci interroge notre rapport aux images et à la beauté à travers la restauration de La Joconde, et a notamment remporté en 2023 le Prix La Ponche, le Prix du Meurice et le Prix Orange.

Médiathèque Floresca Guépin 15 rue de la Haluchère Nantes 44319 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire