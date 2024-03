Rencontre avec Michka Assayas Voyage en Livres La Clayette, samedi 13 avril 2024.

L’écrivain et journaliste Michka Assayas sera interviewé par le fan de musique et de pop culture, ancien président de Quais du Polar, François Pirola.

Michka Assayas est un journaliste et écrivain et depuis 2015, il anime sur France Inter l’émission hebdomadaire Very Good Trip, où il nous fait voyager dans les contrées du rock, du folk, de la pop, de la world music, de l’électro. Il nous fait découvrir les nouvelles voix dans ces différents courants musicaux, mais il s’arrête aussi devant les monuments de l’histoire musicale pour leur rendre hommage. Au début des années 1980, il collabore à Rock & Folk. Il a travaillé pour Libération et fut éditorialiste dans le magazine Les Inrockuptibles, première version. Il a écrit pour VSD, 7 à Paris, Actuel, Le Monde de la musique. En 2000, il dirige la rédaction du Dictionnaire du rock (3 volumes, 2 650 pages).

Il nous fait l’honneur d’accepter notre invitation pour échanger avec le public, sur sa passion. EUR.

Salle des Fêtes, 80 rue Lamatine

La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté le-petit-rameur@laposte.net

