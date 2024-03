Rencontre avec les Musicaïres del Païs Saint-Saturnin-de-Lenne, dimanche 10 mars 2024.

Le club Fleur des Causses de Saint Saturnin de Lenne est très heureux de vous annoncer une nouvelle rencontre avec les célèbres Musicaïres del Païs le dimanche 10 mars.

L’association Fleur des Causses organise une rencontre avec les Musicaïres del Païs.

Leur devise ? Regrouper les musiciens amateurs de musiques traditionnelles et populaires, partager des connaissances musicales dans un esprit amical.

Cette vingtaine de musiciens et chanteurs bénévoles vont faire souffler un vent de bonne humeur dans la salle des fêtes de St Saturnin de Lenne et proposer danses traditionnelles, bourrées, scottishs, etc. pour le plus grand plaisir des danseurs.

Repas possible à 19h 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10

fin : 2024-03-10

Saint-Saturnin-de-Lenne 12560 Aveyron Occitanie

L’événement Rencontre avec les Musicaïres del Païs Saint-Saturnin-de-Lenne a été mis à jour le 2024-03-04 par OFFICE DE TOURISME INTERCANTONAL SAINT GENIEZ / CAMPAGNAC