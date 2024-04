Rencontre avec l »artiste en résidence Ugo Schiavi Atelier Marcel Carbonel Marseille 7e Arrondissement, samedi 4 mai 2024.

Rencontre et visite avec Ugo Schiavi actuellement en résidence Art et Mondes du travail au sein des Ateliers Marcel Carbonel, santonnier historique de la ville

Pour le PAC 2024, nous proposerons la restitution de la résidence de 3 mois de l’artiste Ugo Schiavi aux ateliers Carbonel.

Voyons voir retrouve Ugo, quelques années après son projet Plastiglomera à Saint-Chamas et les premières recherches de l’artiste autour des déchets plastiques.



Cette fois, nous l’amènerons à expérimenter un nouveaux matériaux l’argile et à se questionner sur la statuaire miniature, puisque que les Ateliers Carbonel perpétuent l’art de Marcel Carbonel, illustre santonnier installé à Marseille dans le quartier de Saint Victor. .

Début : 2024-05-04 11:00:00

fin : 2024-05-04 13:00:00

Atelier Marcel Carbonel 47 Rue Neuve Sainte-Catherine

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Rencontre avec l »artiste en résidence Ugo Schiavi Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2024-03-27 par Ville de Marseille