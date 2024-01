Rencontre avec Jørn Lier Horst Bibliothèque Crimée Paris, mercredi 3 avril 2024.

Le mercredi 03 avril 2024

de 10h00 à 11h00

.Public adolescents. A partir de 10 ans. Jusqu’à 14 ans. gratuit

Inscriptions ouvertes 2 semaines à l’avance.

La bibliothèque est très heureuse de recevoir l’auteur norvégien Jørn Lier Horst.

Avec sa série, consacrée aux enquêtes du détective William

Wisting, Jørn Lier Horst (né en 1970) a rejoint l’élite des auteurs de romans

policiers nordiques. Ayant travaillé comme chef d’enquête avant de devenir

auteur à plein temps, Horst apporte une marque unique de suspense et de

réalisme. Il a reçu de nombreux prix pour ses ouvrages.

Outre ses romans pour adultes, Horst est reconnu pour sa

capacité inégalée à faire vibrer les jeunes lecteurs avec de charmants

mystères. Son statut de roi norvégien du roman policier pour tous les âges

s’est confirmé lorsqu’il a créé les séries Detective Agency No. 2 et CLUE,

qui sont toutes deux les séries de livres pour enfants les plus populaires dans

leurs catégories d’âge respectives.

La série Clue (que vous pouvez retrouver à la bibliothèque) est éditée en France par les

éditions Rageot.

La rencontre sera traduite par Marina Heide.

Rencontre exclusivement jeunesse réservée aux 10-14 ans.

Bibliothèque Crimée 42 rue Petit 75019 Paris

