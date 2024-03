RENCONTRE AVEC GASPARD KOENIG Centre Teilhard de Chardin Gif-sur-Yvette, mardi 2 avril 2024.

A l’image de Kevin et Arthur, les protagonistes de ce roman d’apprentissage, nous réfléchirons notamment aux différentes manières d’orienter sa vie en identifiant nos passions et nos motivations.

Un autre axe autour de l’urgence écologique sera développé : comment y répondre ? Comment trouver le chemin juste, à la fois exigeant et pragmatique ?

*Humus met en scène deux étudiants en agronomie à la fois passionnés et angoissés par la crise écologique. Ils refusent le défaitisme et se mettent en tête de changer le monde à l’issue de leurs études… grâce aux vers de terre ! Kevin, fils d’ouvriers agricoles, lance une start-up de vermicompostage et endosse l’uniforme du parfait transfuge sur la scène du capitalisme vert. Arthur, enfant de la bourgeoisie, tente de régénérer le champ familial ruiné par les pesticides mais se heurte à la réalité de la vie rurale et se radicalise politiquement. Au fil de leur apprentissage, les deux amis mettent leurs idéaux à rude épreuve.

A travers leur amitié chahutée se joue la possibilité pour les deux chemins différents qu’ils ont choisis de coexister… ou non…

Centre Teilhard de Chardin 12 rue Francis Perrin, 91190 Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France