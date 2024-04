Relevé de desserte Correspondances en gare de Saint-Maurice-lès-Châteauneuf, lecture et écriture in situ Saint-Maurice-lès-Châteauneuf, samedi 13 avril 2024.

Résidence de Ross Louis, Manuel Zenner et Muriel Issard

à la gare de Saint-Maurice-lès-Châteauneuf du 13 au 19 avril 2024

Restitution le 15 juin 2024 de 14h à 18h

Clôture apéritif

Cette résidence convoquera une série de rencontres avec les habitants du village Saint-Maurice-lès-Châteauneuf autour de la mémoire de la gare et ses environs, donnant les pistes d’un travail de terrain artistique mélangeant lecture, écriture, design graphique et expérimentation sonore. Le projet est organisé comme une enquête d’un lieu, de son histoire et de sa fiction. La mémoire est entremêlée avec le fait documenté. Le fait documenté est soumis au désir de l’histoire fantasmée.

Pendant la résidence, les artistes accueilleront les résidents.es de la commune pour une lecture in situ des archives de la gare afin de récolter les différentes mémoires du lieu. Celles-ci nourriront les expérimentations, ainsi que la production d’une édition participative accompagnée d’une installation sonore. Lors d’une restitution, le public sera invité à explorer l’extérieur de la gare avec l’édition comme guide. Ainsi les participants .es feront une expérience intime et singulière du lieu à travers leur propre lecture d’archives, d’images, de fictions et du terrain. EUR.

140 rue de la gare

Saint-Maurice-lès-Châteauneuf 71740 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté esoxlucius.art@gmail.com

