Nuit de la Chouette au Parc de Champagne, Reims (51) Reims, Parc de Champagne Reims Catégories d’Évènement: Marne

Nuit de la Chouette au Parc de Champagne, Reims (51) Reims, Parc de Champagne, 4 mars 2023, Reims. Nuit de la Chouette au Parc de Champagne, Reims (51) Samedi 4 mars, 19h00 Reims, Parc de Champagne

Inscription obligatoire (nombre de places limité) :

Rendez-vous organisé par la LPO et la Direction des Espaces Verts de la Ville de Reims handicap moteur mi Reims, Parc de Champagne 10 avenue du Général Giraud Saint-Remi Reims 51100 Marne Grand Est Au programme :

– atelier (analyse des pelotes de réjection) et jeux pour mieux connaître chouettes et hiboux

– exposition « Plumes de nuit »

– présentation des nichoirs pour rapaces nocturnes

– conférence – débat « 15ème Nuit de la Chouette »

– sortie nocturne dans le parc

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-04T19:00:00+01:00

2023-03-04T22:00:00+01:00

