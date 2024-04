Régine Tonic Rue de la Porte d’en Haut Moncontour, mardi 30 avril 2024.

Régine Tonic Rue de la Porte d’en Haut Moncontour Côtes-d’Armor

Régine Tonic posera ses platines et vinyl au Contre Temps pour nous accompagner le temps de l’apéro et plus si infinité !!

Garage, 60’s, Psyché, freakbeat, soul, groove, Postpunk, electro, synth wave…

Selon l’humeur et l’envie, tout y passe !! .

Début : 2024-04-30 19:00:00

fin : 2024-04-30

Rue de la Porte d’en Haut Le Contre Temps

Moncontour 22510 Côtes-d’Armor Bretagne

