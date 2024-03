« Reflets », Compagnie 3 X Rien Espace Jean Guichard Cholet, mercredi 22 mai 2024.

« Reflets », Compagnie 3 X Rien Reflets est conçu comme une facétie acrobatique où les disciplines de cirque, acrobaties, équilibre et manipulation d’objets, nourrissent un imaginaire et une esthétique forte. 22 et 24 mai Espace Jean Guichard Payant, sur réservation

CIRQUE

Nous voici plongés dans l’esprit d’un inventeur issu des siècles passés, à mi-chemin entre Léonard de Vinci et Jules Verne : un être fantasque et persévérant, instable ou exalté, désemparé, rationnel ou anarchique. Toujours dans une quête utopique d’équilibre, il cherche ses limites et prend des chemins de traverse pour les dépasser. La tête dans ses machines, il explore ses rêves pour se trouver.

Reflets est conçu comme une facétie acrobatique où les disciplines de cirque, acrobaties, équilibre et manipulation d’objets, nourrissent un imaginaire et une esthétique forte. Un spectacle enchanteur où tout devient possible.

Bulle de cirque : avant la représentation, vous pourrez profiter d’une représentation des élèves de La Baraque à Cirque !

Cirque

Mercredi 22/05 | 14h30 / Vendredi 24/05 | 19h

Chapiteau implanté sur le parking de l’Espace Jean Guichard – Théâtre Interlude

Durée : 1h

Dès 6 ans

Tarif unique : 5 € / famille : 15 €

À l’accueil/billetterie du Jardin de Verre

Par téléphone au 02 41 65 13 58

Sur le site Internet : https://www.jardindeverre.fr

Spectacle co-produit avec le Théâtre Saint-Louis.

© Julien Fortel