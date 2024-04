Récole-moi si tu peux ! – Atelier récolement par Julien Cosnuau conservateur des collections et Mathieu Borg chargé de récolement des collections Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon Besançon, samedi 18 mai 2024.

Récole-moi si tu peux ! – Atelier récolement par Julien Cosnuau conservateur des collections et Mathieu Borg chargé de récolement des collections Julien Cosnuau et Mathieu Borg sortent exceptionnellement des objets archéologiques des réserves pour expliquer le récolement, une opération d’inventaire permettant de recenser le nombre, la localisa… Samedi 18 mai, 19h00 Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon Entrée libre dans la limite des places disponibles

Julien Cosnuau et Mathieu Borg sortent exceptionnellement des objets archéologiques des réserves pour expliquer le récolement, une opération d’inventaire permettant de recenser le nombre, la localisation et l’état de conservation de chaque objet. Cette démarche vise à les intégrer dans les collections et à les protéger par la loi. Grâce à leur inaliénabilité (impossibilité d’être vendus), leur imprescriptibilité (aucune limite de temps pour revendiquer leur propriété) et leur insaisissabilité, les objets des musées sont préservés pour les générations futures.

Horaires : En continu de 19h à 22h

Hall d’entrée (rez-de-chaussée)

Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie de Besançon 1 place de la Révolution, 25000 Besançon

