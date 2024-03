Récital de piano Montagny-en-Vexin, samedi 16 mars 2024.

Récital de piano Montagny-en-Vexin Oise

C’est à l’âge de 5 ans que le jeune Nocak DEFRANCE découvre ses premières touches à l’ACAM avec Nicolas DUMAS.

Pianiste passionné en constante exploration, Novak Defrance entretient une authentique curiosité à l’instrument depuis son plus jeune âge.

Son parcours aux CRR de Cergy-Pontoise et de Paris est marqué par la diversité des approches instrumentales à laquelle ses professeurs l’éveillent. À la suite de ses cours auprès de Daria Fadeeva, il se familiarise avec le pianoforte, le clavicorde, et fait l’acquisition d’un Pleyel de 1906 pour son entraînement quotidien. En 2017, Blandine Rannou l’initie au clavecin et aux enjeux de la pratique historiquement renseignée. À partir de 2018, il entre au CNSMDP en piano, en improvisation, en harmonie ainsi qu’en musique de chambre. Diplômé au terme de 3 ans aux côtés de Florent Boffard, il poursuit ses études en master de piano et fait converger ses multiples recherches au service de son savoir-faire d’interprète. 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 20:30:00

fin : 2024-03-16 22:30:00

2 rue de la fontaine

Montagny-en-Vexin 60240 Oise Hauts-de-France

L’événement Récital de piano Montagny-en-Vexin a été mis à jour le 2024-02-28 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre