Récit et Récital : Une compositrice romantique Centre Culturel Irlandais Paris, vendredi 5 avril 2024.

Le vendredi 05 avril 2024

de 19h30 à 21h00

.Tout public. gratuit

Lauréate de la bourse de recherche Liam Swords, la flûtiste Martina Rosaria O’Connell met en lumière l’œuvre méconnue de la compositrice romantique française Mel Bonis le temps d’une conférence-concert.

La compositrice romantique française Mel Bonis est née à Paris en 1858. Elle a composé plus de 300 œuvres, a été l’élève de César Franck et la camarade de classe de Claude Debussy au Conservatoire de Paris. Camille Saint Saëns l’a décrite comme la « musicienne parfaite ». Cependant, son nom et sa musique restent inconnus du grand public. Flûtiste irlandaise primée, Martina Rosaria O’Connell puise son inspiration dans la résurgence actuelle de compositrices irlandaises jusqu’alors méconnues, telles Ina Boyle ou Rhoda Coghill.

C’est en découvrant la musique de Mel Bonis que Martina a ressenti la nécessité de donner à cette compositrice une reconnaissance au-delà de la culture française. Lauréate de la bourse de recherche Liam Swords à l’été 2023, Martina a transcrit l’œuvre de Mel Bonis dans son intégralité. Elle sera de retour au CCI, accompagnée du pianiste irlandais David Vesey, pour nous offrir une conférence-concert et interpréter pour la toute première fois la transcription pour flûte de la « Sonate pour violon en fa dièse mineur » de Mel Bonis.

Centre Culturel Irlandais 5, rue des irlandais 75005

Contact : https://www.centreculturelirlandais.com/en-ce-moment/expositions-evenements/conf%C3%A9rence-de-la-fondation-liam-swords-2?nb=1 https://www.facebook.com/ccirlandais https://www.facebook.com/ccirlandais https://www.centreculturelirlandais.com/en-ce-moment/expositions-evenements/conf%C3%A9rence-de-la-fondation-liam-swords-2?nb=1

CCI