Réalité virtuelle Médiathèque de Lescure Lescure-d’Albigeois, samedi 4 mai 2024.

Réalité virtuelle Atelier en réalité virtuelle Samedi 4 mai, 14h00 Médiathèque de Lescure Entrée libre

Début : 2024-05-04T14:00:00+02:00 – 2024-05-04T17:00:00+02:00

Fin : 2024-05-04T14:00:00+02:00 – 2024-05-04T17:00:00+02:00

La nature là où on ne l’attend pas !

Envie de vous immerger dans de magnifiques paysages sans avoir à bouger d’un pouce (ou presque) ? D’explorer les forêts tropicales ou les fonds sous-marins ? Venez vous essayer à la réalité virtuelle pour un petit voyage dans la nature !

Avec La Matrice, salon de réalité virtuelle à Albi.

Tout public à partir de 12 ans.

Médiathèque de Lescure Route Saint-Michel, 81380 Lescure d’Albigeois Lescure-d’Albigeois 81380 Tarn Occitanie 05 63 76 06 48 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ Lundi : fermée

Mardi : 14h-18h

Mercredi : 10h30-12h et 14h-18h

Jeudi : 14h-18h

Vendredi : 10h30-12h et 14h-18h

Samedi : 10h30-12h et 14h-17h Entrée libre et gratuite

© Greener games