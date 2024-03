RATOS DE PORAO SECRET PLACE St Jean De Vedas, mercredi 17 juillet 2024.

La TAF & BOOMERANG présentent SEE YOU IN THE PIT #13 – RATOS DE PORÃO – Mercredi 17 juillet 2024 – Ouverture des portes, du bar et du foodtruck à 19h – 17€ en prévente, 20€ sur place – Adhésion annuelle obligatoire 3€Ratos de Porão est un groupe de punk, thrash metal et punk hardcore brésilien de São Paulo. Ils ont été formés en 1981, ont tourné en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Asie et en Europe et continuent de jouer aujourd’hui.https://www.facebook.com/RatosdePoraoOficial/?locale=pt_BRhttps://www.youtube.com/channel/UCLuBj8aulT8kN-Kct3qoSuw

Tarif : 19.00 – 19.00 euros.

Début : 2024-07-17 à 19:00

Réservez votre billet ici

SECRET PLACE ZI DE LA LAUZE 34430 St Jean De Vedas 34