Rassemblement paix pour un cessez-le-feu, France-Russie & Pour la fin de la cobelligérance Française contre les palestiniens. strasbourg Strasbourg, samedi 6 avril 2024.

Rassemblement paix pour un cessez-le-feu, France-Russie & Pour la fin de la cobelligérance Française contre les palestiniens. strasbourg Strasbourg Samedi 6 avril, 13h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-06 13:00

Fin : 2024-04-06 17:30

Refus de mourir pour le bon plaisir de l’oligarchie qui instigua le conflit en Ukraine. Ainsi que refus que la France soit cobelligérante du massacre des palestiniens. Samedi 6 avril, 13h00 1

Rassemblement paix pour un cessez-le-feu, France-Russie & Pour la fin de la cobelligérance Française contre les palestiniens.

Le samedi 6 avril de 13h à 17h30 place Kléber à Strasbourg, l’association 3R (agrégat de gueux mécontents de Moselle-sud & nord-Alsace) exigent un cessez-le-feu dans la guerre que provoqua Macron qui n’exclut pas d’expédier nos soldats à Odessa (en Ukraine pour y soutenir le régime non démocratique de Zelensky) ! Macron qui soutient également le régime intégriste de Netanyahu qui massacre les palestiniens à Gaza et en Cisjordanie. Harcelez (légalement) vos députées jusqu’à ce qu’ils provoquent une motion de censure ou utilisent l’article 35 alinéa 3 pour stopper les « OPEX ». En venant découvrir notre expo de livres paix, vous pourrez obtenir un livre si vous gagnez au jeu du « cerveau malade, pro guerre » en répondant à ceci : Qui a dit ? « Nous devons accélérer la fourniture de munitions et d’armes de toute nature. Il faut donner l’autorisation aux Ukrainiens et leur fournir les armes pour attaquer le territoire russe ». Indices : Il s’agit d’un membre du CEPA (Center for European Policy Analysis), think tank américain, pro OTAN, basé à Washington. Il a pour initiales N T ; il sévit comme propagandiste dans la presse mainstream Française ou il inocule la haine belliciste. 3R décrit qui sont les agents de l’anti France qui promeuvent la guerre. Ensemble, stoppons la marche vers l’abîme où nous mènent Macron et ses sbires médiatiques.

strasbourg place kléber Centre Strasbourg Bas-Rhin