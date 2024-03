Rassemblement autos et motos Châtillon-sur-Loire Chatillon-sur-loire, samedi 1 juin 2024.

Rassemblement autos et motos Un rassemblement autos et motos sous l’égide de Bloc Moteur est programmé le samedi 1er juin à Châtillon-sur-Loire de 11 h à 19 h. Rendez-vous est donné à Mantelot pour les exposants et visiteurs. … Samedi 1 juin, 11h00 Châtillon-sur-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T11:00:00+02:00 – 2024-06-01T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-01T11:00:00+02:00 – 2024-06-01T19:00:00+02:00

Le samedi 1er juin, le site de Mantelot à Châtillon-sur-Loire accueillera un rassemblement autos et motos avec Bloc Moteur de 11 h à 19 h. La participation ou l’accès est ouvert à tous et gratuit. Pour les participants, sont accueillis les véhicules de plus de 20 ans, les sportives, pistes, tuning et les motos.

Châtillon-sur-Loire 47 Rue Franche, Chatillon-sur-loire Chatillon-sur-loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 31 99 66 »}, {« type »: « email », « value »: « animations.chatillonsurloire@orange.fr »}]

FMACEN045V50BN5M

pixabay