RANDONNÉES PROMOTION DU DON DU SANG rue Jeanne d’Arc La Bernerie-en-Retz, dimanche 16 juin 2024.

RANDONNÉES PROMOTION DU DON DU SANG rue Jeanne d’Arc La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-16 07:30:00

fin : 2024-06-16

La rando Léone

Randonnée pédestre organisée par l’Association pour le Don du Sang bénévole de Pornic et ses environs.

Deux parcours tous publics, une balade solidaire pour prendre un bon bol d’air.

Venez randonner pour cette belle action qu’est le don de sang. Pas besoin d’être donneur de sang, juste devenir messager pour la promotion !

Le ravitaillement est prévu sur le parcours et à l’arrivée. Pensez à apporter votre gobelet. Merci et à bientôt.

rue Jeanne d’Arc Départ à la salle des fêtes

La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire



